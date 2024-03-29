Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России

При подготовке материала использовались публикации Hraparak, News.am, ArmenPress, TRT World и российских СМИ, комментарии армянских политологов Армена Ованнисяна и Рубена Меграбяна.

В начале марта министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подтвердил слухи, что официальный Ереван рассматривает курс на вступление в Евросоюз. В то же время армянские СМИ писали, что заявка на вступление в ЕС может быть подана не позднее осени этого года. Такие сроки якобы были определены армянским премьером Николом Пашиняном.

До этого Армения приостановила участие в ОДКБ, после чего Пашинян даже пригрозил полным выходом страны из организации. А секретарь Совбеза Армении Армен Григорян намекнул, что российских пограничников могут выгнать из ереванского аэропорта "Звартноц".

Карабахский разрыв

Отношения между Арменией и Россией начали остывать еще несколько лет назад. Так, во время так называемой "Бархатной революции" в 2018 году, когда тысячи армян вышли на улицы против назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьером и требовали обновления власти в стране, поведение России было специфическим.

Хотя официальная Москва фактически молча наблюдала за происходящим, некоторые представители российской элиты все же не очень одобрительно отзывались о событиях в Ереване. В частности, пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев назвал Армению "обременительной" для России, за что оправдываться пришлось уже представителю Кремля.

Уже тогда мнение большинства армян начало дрейфовать в сторону большей открытости Еревана для связей не только с Россией, но и с Евросоюзом и Соединенными Штатами, сказал РБК-Украина армянский политолог Армен Ованнисян. "Более того, эти разногласия между армянским правительством и Кремлем все время расширялись. И это влияло также и на изменение приоритетов в армянском обществе", – пояснил он.

Отношения между Москвой и Ереваном начали остывать еще в 2018 году (фото: Getty Images)

Но отправной точкой в развороте Армении от России, по словам Ованнисяна, несомненно можно считать так называемую Вторую Карабахскую войну 2020 года. Армения во время обострения конфликта с Азербайджаном рассчитывала на поддержку своего союзника по ОДКБ, но было очевидно, что Москва имеет договоренности с Баку и Анкарой, а этот "перекрой" региона входит в ее планы.

"Это стало отправной точкой. Особенно, когда после войны люди начали анализировать поведение РФ, какие директивы шли из Москвы, как себя вели наиболее связанные с РФ политические и военные деятели, стало очевидно, что РФ в этой войне не только не выполнила каких-либо обязательств, но и на самом деле была союзницей врагов Армении", – пояснил Ованнисян.

А события осени 2022 года, когда Азербайджан силой возвращал себе территории Нагорного Карабаха, Москва фактически предлагала Еревану выполнить все условия Баку, а российские миротворцы лишь мешали армянским войскам, еще больше повлияли на отношение армянского большинства к России.

После всех вышеперечисленных событий в Армении произошла идеологическая революция настроений, а также переоценка отношения к Западу. А вот Россия уже не воспринимается большинством как союзница. Напротив, сегодня Россия в "почетной тройке" армянских врагов вместе с Турцией и Азербайджаном, о чем, по словам Ованнисяна, свидетельствуют социологические опросы.

"Так воспринимается населением. Более того, любые шаги или риторика государства, направленные на критику россиян, находят отклик. В частности, отлик, скажем так, электоральный. Например, партия "Республика" на выборах в горсовет Еревана именно благодаря этой антироссийской риторике набрала 11% голосов и стала фактически коалиционным партнером правящей партии", – отметил политолог.

Недружелюбно к Москве относятся и жители приграничных районов Армении, почувствовавшие на себе "союзническую помощь" России. Особенно, когда российские "миротворцы" бежали из приграничья, не предупредив армян о намерениях Азербайджана вторгнуться.

Армяне разочаровались в РФ после второй войны в Нагорном Карабахе (фото: Getty Images)

Однако у Армении фактически никогда и не было дружеских отношений с Россией, отметил в разговоре с РБК-Украина другой армянский политолог, Рубен Меграбян. "Никакой дружбы никогда не было. Это была имперская политика, которая сочетала в себе и мягкую силу, и репрессии, и агрессию, и стравливание соседей. У империи нет друзей. Никакой дружбы не могло быть по природе", – пояснил он.

Армения попала под российскую зависимость почти сразу после развала Советского союза, когда Россия, по словам Меграбяна, воспринималась необратимо-демократической и необратимо-неимперской. В 1997 году между Москвой и Ереваном был заключен договор о дружбе и взаимной помощи. Это было стратегической ошибкой тогдашней армянской власти.

"И это сразу же обернулось против Армении буквально через год государственным переворотом, а еще через год террористическим актом в парламенте Армении, когда легитимная власть была обезглавлена и в стране началась 20-летняя уголовная диктатура. В результате которой все активы были переданы России. Сейчас пришло время исправлять эти ошибки и ликвидировать их последствия", – добавил Меграбян.

Курс на Запад

После российского предательства во время Второй Карабахской войны Армения де-факто вышла из ОДКБ, но де-юре все еще остается участницей организации. В конце февраля этого года Пашинян впервые публично признал приостановку участия в ОДКБ, а также не исключил полноценного выхода.

А уже в середине марта армянский премьер фактически выдвинул Москве ультиматум, заявив, что окончательное решение по участию в ОДКБ будет зависеть от того, объяснят ли в организации, в чем видят свою "зону ответственности".

"Если нет, Армения выйдет из ОДКБ. Когда – сказать не могу", – предупредил Пашинян, вспомнив и о бездействии организации во время обострения в Нагорном Карабахе.

Еще одной пощечиной Кремлю стало требование Пашиняна, чтобы к августу этого года из ереванского аэропорта "Звартноц" убрались российские пограничники, находившиеся там в рамках соглашения 1992 года о контроле на границах Армении с Ираном и Турцией.

Пашинян выдвинул ультиматум Москве по участию Армении в ОДКБ (фото: Getty Images)

Параллельно с этим в Ереване стали говорить о курсе на Евросоюз. В начале марта в армянских СМИ пошли слухи о том, что Пашинян хочет подать заявку на вступление в ЕС. Более того, сделать это якобы планируется к этой осени. А уже через несколько дней в интервью турецкому телеканалу TRT министр иностранных дел Мирзоян сказал, что в Армении активно обсуждаются новые возможности, в том числе и идея членства в ЕС.

И реакция армянского населения на такие прозападные шаги официального Еревана в подавляющем большинстве положительна, уверяет Меграбян. Более того, продолжил политолог, есть требование ускорить этот процесс и не только ограничиваться заявлениями, но и переходить к конкретным действиям.

"Ведь сейчас нужно зафиксировать то, что есть реальный социальный запрос к тому, чтобы ликвидировать российское военное присутствие в Армении, выйти из ОДКБ де-юре, а не только де-факто, и, конечно, подать заявку на статус кандидата в Евросоюз ", – добавил он.

К активным действиям Армению призывают и в самом Евросоюзе. В марте Европарламент принял резолюцию , в которой намекнул на готовность поддержать евроинтеграцию Армении, если официальный Ереван захочет пойти по этому пути.

"Если Армения заинтересована в получении статуса кандидата и продолжит идти по пути стабильных реформ, укрепляющих ее демократию, это может стать основой для этапа трансформации в отношениях ЕС-Армения", – говорится в тексте резолюции, которая, по словам Пашиняна, является еще одним поводом. обсудить видение будущего Армении.

Евросоюз поддерживает европейские стремления Еревана (фото: primeminister.am)

Нужно понимать, что это не одношаговый процесс, отметил в разговоре с РБК-Украина Меграбян, но очень важно, чтобы было принято политическое решение и было сформировано какое-то представление о его поэтапной реализации.

"Потому что за 30 прошедших лет настолько глубоко мы вошли в это болото, что выйти за один день просто не удастся", – объяснил он.

По словам Ованнисяна, несмотря на публикации в СМИ, сегодня о подаче заявки на вступление Армении в ЕС речь не идет. Да и вообще сложно просчитать поведение правительства Пашиняна, поскольку оно завязано на страхах перед РФ. Но, как добавил Ованнисян, на официальном уровне готовится некое соглашение между Арменией и ЕС.

"По всей вероятности, это будет соглашение об ассоциации . Потому что у нас есть договор CEPA, это договор о всеобъемлющем сотрудничестве между ЕС и Арменией. В 2013 году мы были готовы подписать договор об ассоциации еще до прихода к власти Никола Пашиняна. Это вызвало реакцию РФ. Саргсяна вызвали в Москву, и буквально за одну ночь была подписана заявка Армении на вступление в ЕвразЭС. Это многие считают черным днем для Армении", – сказал Ованнисян.

Соглашение об ассоциации между Арменией и ЕС, по словам Ованнисяна, может быть подписано уже этим летом. И другого документа, который мог бы закрепить стремление Армении стать членом ЕС, по его мнению, сегодня не существует.

Угроза из Москвы

Главной проблемой Армении на пути в ЕС, безусловно, можно считать Россию. Москва заблокировала проевропейский курс Еревана в 2013 году и точно попытается повторить это снова. Более того, Россия уже сегодня прилагает к этому значительные усилия, говорят собеседники РБК-Украина.

У Москвы есть большой инструментарий для давления на Ереван – от военного присутствия на территории Армении до разжигания нового витка войны с Азербайджаном. Россия, как пояснил Меграбян, использует Азербайджан как "тупой тяжелый предмет", и Азербайджан дает с удовольствием себя использовать.

"Это фактически провокация войны. Нападения Азербайджана на Армению. Об этом уже говорят публично. Лично Пашинян. Об этом фактически намекают в России", - подчеркнул Ованнисян в разговоре с РБК-Украина.

Действительно, еще в феврале этого года Пашинян заявлял о подготовке Азербайджана к войне с Арменией, а Россия по его словам подливает масла в огонь. Об угрозе агрессии со стороны Баку говорили и в американском Госдепе. В то же время Москва даже не скрывает того, что является бенефициаром этой нестабильности в регионе, и прибегает к неприкрытым угрозам в сторону Армении.

"Продолжение нынешнего курса Еревана может в конечном итоге нанести непоправимый ущерб нашим союзническим отношениям, создать серьезные риски для суверенитета республики, окончательно разрушить имеющиеся действенные механизмы обеспечения безопасности страны", – говорила в марте пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

Москва разжигает новую войну между Баку и Ереваном (фото: Getty Images)

Другой сценарий, по мнению Ованнисяна, – это активация пятой колонны в Армении. То есть активизация противников евроинтеграции и приверженцев существования Армении в российской орбите. Этой пятой колонной, как добавил политолог, является вся оппозиция в армянском парламенте.

"Сейчас чувствуется такой момент, скажем так, предмобилизационный для таких сил. И вполне это можно совместить. Азербайджанское нападение, тяжелая ситуация на фронте и на границе, возможно, гуманитарный кризис. И на этом фоне уже активизируются те, кого мы в Армении называем пятой колонной России", – объяснил Ованнисян.

Однако, как отметил Овансясян, даже те силы, которые выступают против европейского выбора, основным аргументом приводят не "хорошость" России или то, что это действенная форма обеспечения безопасности, а то, что месть Кремля будет ужасной, и просто так он не отпустит Армению. То есть армянское население просто пытаются запугать.

"То есть даже те пропагандисты, которые выступают против европейского и западного выбора, они фактически представляют населению Россию как бабайку, как страшного монстра, с которым лучше жить в мире, чем быть в конфликте. Но они получают адекватный ответ, и хотя эта страшилка существует, но становится все менее и менее эффективной", – добавил он.

Фактор Запада

Удержать Азербайджан от новой войны против Армении может помочь Запад. В частности, американское вмешательство заставило Баку остановить свою "контртеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе осенью 2023 года. Генсек НАТО недавно съездил в Баку и Ереван, чтобы напомнить о важности мира на Южном Кавказе, а также призвать Азербайджан подписать мирное соглашение с Арменией.

Посредником между Баку и Ереваном выступает и Евросоюз. В прошлом году президент Евросовета собирал на переговоры в Брюсселе лидеров Армении и Азербайджана. А в начале апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен планирует встретиться с Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы поговорить об усилении устойчивости Еревана.

ЕС помогает Армении уладить конфликт с Азербайджаном (фото: Getty Images)

Главным союзником Армении на Западе без сомнения является Франция, у которой есть мощная армянская диаспора. Президент Франции Эммануэль Макрон не раз заступался за Ереван, а также обвинял Россию в разжигании конфликта между Арменией и Азербайджаном.

"Видите, что происходит? Это попытка России дестабилизировать ситуацию. Она хочет создать беспорядок на Кавказе, чтобы дестабилизировать всех нас", – говорил французский президент в разгар Второй Карабахской войны.

А уже в этом году Макрон стал поставлять в Армению оружие. Это стало первым случаем, когда страна ОДКБ получила оружие от члена НАТО. Речь шла о поставках винтовок, радаров и бронетранспортеров, но Париж готов передавать Еревану ракеты и противовоздушные системы.

"Не буду вдаваться в чрезмерные детали о том, какое оружие будет направлено, но все это – оборонное оборудование, потому что приоритет в этом регионе – защита населения и границ", – заявлял французский министр обороны Себастьян Лекорню.

Сегодня же, по словам армянских политологов, Запад помогает Армении нормализовать отношения с Азербайджаном и Турцией. К примеру, вопросы открытия армяно-турецкой границы и установления дипломатических отношений являются одними из условий для продажи Турции американских истребителей F-16. И хотя Анкара и пытается привязать выполнение этих требований к мирному соглашению между Баку и Ереваном, это лишь усиливает давление на Турцию с Азербайджаном.

Франция крупнейший союзник Армении на Западе (фото: primeminister.am)

В одиночку, признает Ованнисян, Армении сложно быть готовой к противостоянию России и Азербайджану. Но сегодня Запад на дипломатическом, а в случае с Францией и на военном уровне демонстрирует, что в случае конфликта будет однозначно поддерживать Армению всеми доступными способами.

"Это не моя фраза "всеми доступными способами" – это фраза господина О'Брайена, заместителя госсекретаря США. Два раза уже фактически эта фраза озвучивалась. Однажды во время слушаний в Конгрессе США, и во второй раз уже в ноябре 2023 года, когда конфликт с Азербайджаном был очень близок к реализации", – добавил Ованнисян.

Украинско-армянские отношения

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину официальный Ереван пытался в публичной плоскости избегать этого вопроса и фактически не отличался заявлениями по поводу агрессии Кремля. Однако на фоне разлома в отношениях с Москвой позиция Еревана начала кардинально меняться.

Например, в канун второй годовщины начала великой войны Пашинян заявил, что Армения не была на стороне России, и вообще, в вопросе агрессии против Украины – Ереван не союзник Москвы.

"Мы сожалеем, что не можем повлиять на эту ситуацию. Народ Украины – дружественный нам народ", – подчеркнул Пашинян.

В сентябре прошлого года Киев посетила жена армянского премьера Анна Акопян, чтобы принять участие в саммите первых леди и джентльменов, который организовывала Елена Зеленская. Тогда же стало известно и о том, что Армения впервые за время полномасштабного вторжения направила в Украину гуманитарную помощь. А уже в октябре на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде прошла первая встреча Зеленского и Пашиняна.

Зеленский впервые встретился с Пашиняном (t.me/V_Zelenskiy_official)

Еще одним показательным шагом в сторону Запада и Украины стало то, что Пашинян не поздравил российского диктатора Владимира Путина с "победой на выборах", которые Кремль проводил и на захваченных территориях Украины.

"Безусловно, это все символы. Это такой вот очевидный положительный тренд, хотя я его считаю недостаточным, однако невозможно отрицать, что он есть", – сказал РБК-Украина политолог Меграбян.

По его словам, это обусловлено общностью целей, интересов и ценностей между Арменией и Украиной, которые заключаются в том, что и Киев и Ереван воспринимают международный порядок на постсоветском пространстве на основе границ 1991 года.

"Это то, что отрицает Россия. Потому что у России очевидна цель – восстановить Российскую империю в пределах бывшего Советского Союза. И как и сто лет назад, Москва в первую очередь решила разгромить Украину, а с остальными странами разобраться, по логике Москвы, будет уже легче. Но у Москвы все обломалось и продолжает ломаться", - сказал он.

Украина, уверен Меграбян, добьется восстановления своей территориальной целостности. И это будет залогом того, что Армении и армянам тоже удастся выстоять.