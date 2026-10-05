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"Долой царя": в Москве на митинге задержали десятки человек

00:41 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Маловичко
"Долой царя": в Москве на митинге задержали десятки человек Иллюстративное фото: полиция в Москве (Getty Images)
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В Москве в воскресенье, 4 октября, во время митинга Коммунистической партии РФ правоохранители задержали около 60 человек. Участники акции, в частности, выступали против пропутинской партии "Единая Россия" и российских властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По данным очевидцев, акция началась у памятника на Крестьянской заставе. Митинг проводили по случаю событий 1993 года в России, известных как "расстрел Белого дома".

На акцию, по оценкам очевидцев, пришли около 2 тысяч человек. Во время митинга они скандировали, в частности, "Свободу политическим заключенным", "Свободу Дмитрию Морозову", "За честные выборы" и "Долой царя".

Участие в мероприятии преимущественно принимали марксисты, представители партии "Яблоко", а также сторонники активиста Дмитрия Морозова, задержанного накануне, 3 октября.

Как начались задержания

Ситуация обострилась после того, как митингующие начали выкрикивать лозунги против партии "Единая Россия".

По словам очевидцев, сотрудники российских правоохранительных органов после этого "ворвались в толпу" и начали задерживать участников акции.

Свидетели сообщили о двух волнах задержаний. В общей сложности, по их данным, правоохранители задержали 26 человек из КПРФ, около 30 представителей "Яблока", а также еще нескольких активистов.

Таким образом, общее количество задержанных во время акции в Москве составляет около 60 человек.

Напомним, ранее в России прошли митинги за "свободный интернет", протестующие вышли в большинстве крупных городов. Акции завершились задержаниями.

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