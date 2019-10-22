Герус пропонує продати "Центренерго" разом із шахтами

Голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив про продаж "Центренерго" в прив'язці з шахтами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Геруса "Інтерфакс-Україна".

За словами Геруса, сьогодні "Центренерго" забирає вугільний ресурс з державних шахт і ще імпортує. Якщо продавати "Центрэенерго" без вугілля, то потенційний інвестор запитає, де його брати.

"Вважаю, що потрібно приватизувати, але разом з певної сировинної бази. Взяти перспективні державні шахти, у яких є запас вугілля і які можуть працювати, об'єднати їх з Центренерго і продати", - говорить він.

Повідомляється, що якщо виставляти "Центренерго" на приватизацію в прив'язці з шахтами, то мова йде в основному про шахти Донецького регіону.

"Наприклад, раніше Трипільська ТЕС працювала на антрациті і випадала з цієї моделі, а зараз вона працює на газовій марці, тому вона може використовувати вугілля Львівсько-Волинського басейну. Додаткова логістика є, але реально довезти. До того ж можна проводити обмін, коли ДТЕК бере вугілля для Західенерго з державного Львіввугілля і віддає свій Центренерго. До речі, якщо говорити про західних шахтах, то вони історично були пов'язані з Західенерго. Зараз залишається Калуська ТЕЦ", - зазначає Герус.

Також зазначив Герус можливість приватизації Калуської ТЕЦ.

"Так, можливо. Тому було важливо повернути її державі, подумати, виробити концепцію і тоді можна виставляти разом Волиньвугілля і Калуську ТЕЦ. Або з якимись шахтами Львіввугілля", - говорить Герус.

Також він додав, що такі проекти розроблялися і раніше, але вони розроблялися таким чином, щоб вивести з державної власності один, потім - другий, а потім зліпити його вже "по периметру". Але потрібно, щоб це було в рамках держави, тоді може бути зовсім інша ціна.

Нагадаємо, Герус заявив, що законопроект про Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЭКУ) внесуть на цьому тижні.

Як повідомляло РБК-Україна, Герус заявив, що тарифи на електрику для населення можуть підвищитися лише після підвищення тарифів для олігархів.