Герус пояснив, за рахунок чого Ахметов стає багатшим

Ахметов нарощує статки за рахунок бідності інших

Энергетический холдинг ДТЭК донецкого олигарха Рината Ахметова наращивает доходы за счет бедности украинцев. Об этом заявил эксперт, председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус на своем Facebook.

В частности, Герус прокомментировал информацию о том, что ДТЭК Ахметова продает Украине электроэнергию на 50% дороже, чем Венгрии. По данным "Наших грошей", электроэнергию у угольных электростанций Украина закупала в феврале 2019 года почти в два раза дороже цен, по которым в Европе покупали электроэнергию группы Ахметова.

"ДТЭК Ахметова не выиграл конкурентную борьбу, не изобрел новый продукт, не вышел на новые рынки. А становится богаче просто за счет того, что все остальные в стране становятся немного беднее. Банальное перераспределение ресурсов, чтобы бедные стали еще беднее, а богатый еще богаче", - написал Герус.

Как отметил эксперт, в стране из-за жесткой экономии бюджетных средств количество субсидиантов урезали почти наполовину.

"Не у всех домохозяйств есть деньги заплатить за базовое - жилищно-коммунальные услуги. Всего за месяц долги выросли на 12,5% до 62,4 млрд грн. В стране три месяца подряд наблюдается снижение уровня промышленного производства. На фоне этого Ахметов получает новые налоговые льготы, запускает свои гигантские электростанции по самому высокому в мире "зеленому" тарифу, а тарифы его угольных электростанции бьют новые рекорды", - написал Герус.

Как известно, ДТЭК Ахметова добывает до 85% украинского угля и производит до 25% электроэнергии. Ему принадлежат 34 шахты и девять из 14 ТЭС. По данным Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, по формуле "Роттердам плюс" олигарх заработал более 40 млрд гривен.