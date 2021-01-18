Герус назвав головні причини тарифної кризи

Однією з причин виникнення тарифної кризи в Україні є низька конкуренція на газовому ринку. Також вплинули зростання цін на газ в Європі, холодна зима і карантин.

Про це заявив голова профільного комітету Верховної ради Андрій Герус, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує".

"У нас з 1 серпня розпочався вільний ринок, коли ціну на газ перестали регулювати. На оптових ринках домінує "Нафтогаз", на роздрібних - облгаззбути, в тому числі Дмитра Фірташа. Лібералізація ринку, коли конкуренція настільки низька, а концентрація ринкової влади в одних руках настільки висока - в принципі дуже ризикована", - заявив Герус.

На його думку, ускладнило ситуацію те, що в Європі різко зросли ціни на газ. Крім цього вплинула на тарифи і холодна зима, з-за якої зростуть витрати населення на опалення, а також карантин - під час якого багато втратили роботу і дохід і не можуть потягнути подорожчала "комуналку".

Нагадаємо, з 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло і електроенергію, також у 2021 році українці будуть більше платити не тільки за газ, а й за його поставку. В результаті у багатьох містах України люди вийшли на акції протесту.

У зв'язку з цим, Міністерство енергетики розробило проект рішення про обмеження ціни на газ для населення. Ціну на газ пропонується встановити не вище 6,99 гривні з 1 лютого 2021 року. Відповідна постанова є в розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, з серпня в країні діє вільний газовий ринок, коли постачальники можуть самостійно виставляти будь-яку ціну.