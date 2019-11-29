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Головною проблемою для Зеленського в енергетиці є Герус, - нардеп

Новини » Енергетика     29.11.2019 - 14:08
Головною проблемою для Зеленського в енергетиці є Герус, - нардеп
Фото: Олексій Кучеренко (dsnews.ua)

За словам нардепа, Герус жодного дня не працював ні в секторі реальної енергетики, ні в секторі реального ЖКГ

Головною проблемо для президента Володимира Зеленського в енергетиці є народний депутат Андрій Герус і його "спонсори". Про це написав народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Мені просто цікаво! Хто, нарешті, набереться мужності і роз’яснить президенту Зеленському, що його основна проблема в енергетиці на сьогодні - це не ДТЕК, не шахтарі, не "Енергоатом" і, навіть, не імпорт. Його основна проблема - це Герус і його спонсори", - стверджує він.

Нардеп зазначив, що Герус жодного дня не працював ні в секторі реальної енергетики, ні в секторі реального ЖКГ.

"Герус, який вже давно обслуговує Коболєва і Ко в його намірах умикнути ГТС. Герус, який давно вже веде гру, спрямовану на формування підпорядкованої його утримувачу НКРЕКП для повного диктату в енергетичному секторі економіки", - написав Кучеренко.

Він вважає, що якщо президенту це не пояснить хтось з його оточення, на країну очікують "серйозні проблеми".

"Якщо серед "слуг" не знайдеться такої людини, буде реальна біда! Я розумію, що лаври Дмитра Вовка не дають спокою. Закінчиться для Андрія приблизно тим самим. А нам з вами залишаться нові проблеми", - написав Кучеренко.

Головною проблемою для Зеленського в енергетиці є Герус, - нардеп

Нагадаємо, 18 вересня Верховна рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус вніс правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту.

Раніше керівники енергокомпаній звернулись до Зеленського з проханням зупинити імпорт російської електроенергії, зазначивши, що імпорт дешевого струму з РФ та Білорусі знищує українську енергетичну та вуглевидобувну галузі і загрожує енергетичній незалежності країни та національній безпеці.

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Новини України Андрій ГерусОлексій Кучеренкоенергетика
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