Герой Украины с позывным "Мадяр": что известно о Роберте Бровди

Роберт Бровди родился 9 августа 1975 года в Ужгороде. Он строил карьеру в бизнесе еще с 90-х - занимался торговлей, недвижимостью, аграрным сектором. Его компании входили в топ-5 экспортеров зерновых, а проект "Гранум" стал лидером поставок в Китай.

Параллельно Бровди создал арт-фундацию "БровдиАрт", которая поддерживала украинских художников и представляла коллекции в музеях Европы.

На момент полномасштабного вторжения он был успешным девелопером и меценатом. Но 24 февраля 2022 года все изменилось. Мадьяр - так его стали называть побратимы - ушел добровольцем в ТрО.

Деятельность "Мадяра" в начале полномасштабной войны

7 февраля 2022 года Роберт Бровди добровольно вступил в Оболонскую ТрО и возглавил взвод второй штурмовой роты 206-го батальона, подчиненного 28-й ОМБр. С первых дней большой войны его подразделение эвакуировало мирных жителей из Ирпеня, Бучи и Бородянки - под обстрелами, без достаточного оснащения, но с непоколебимой отвагой.

В апреле взвод перебросили на Херсонское направление. Бровди организовал народный сбор средств, привлек бойцов ТГ "Шершень" и начал проводить воздушную разведку линии фронта.

Уже в мае он создал собственное аэроразведывательное подразделение - "Птицы Мадяра". Его команда взяла на себя ключевые задачи: обнаружение врага, патрулирование фронта, корректировка артиллерии, атаки дронами-камикадзе и прицельный сброс взрывчатки.

Фото: Роберт "Мадяр" Бровди (Facebook)

Создание подразделения "Птицы Мадяра"

С ноября 2022 года Роберт Бровди возглавил дроновое подразделение ВСУ - "Птицы Мадяра". В составе 251-го батальона ТРО они вели оборону Соледара, осуществляли аэроразведку, корректировали артиллерию и работали вместе с самыми боеспособными бригадами Сил обороны. Их зона ответственности охватывала горячие точки Донбасса - Бахмут, Красную Гору, Парасковиевку, Клещеевку.

Весной 2023 года Бровди командовал ротой ударных дронов в составе 59-й мотопехотной бригады, действуя в районе Авдеевки, Донецка и Ясиноватой. После этого, с июня по октябрь, его ротно-тактическая группа участвовала в контрнаступлении на юге. По официальному отчету, только за 110 дней было поражено 514 целей, из них 309 - уничтожено.

В октябре 2023 года подразделение перешло к боям на левом берегу Днепра, в районе Крынок. Кроме ударной работы, здесь реализован масштабный проект по РЭР и РЭБ: за 4 месяца обнаружено более 2 тысяч вражеских FPV-дронов, из которых уничтожено более 1600.

16 января 2024 года "Птицы Мадяра" получили статус отдельного батальона - 414 ОБУБАС Морской пехоты. Роберт Бровди стал его командиром. Подразделение расширилось, охватив более 40 специализаций и открыв учебную базу.

С января 2024 года батальон работает на Харьковском направлении, поддерживая оборону Волчанска. Кроме боевых задач, команда "Мадяра" обучает других военных: дроновая война, дистанционное минирование, радиоразведка и инженерные разработки.

Герой Украины

8 мая Зеленский подписал указ, который присвоил звание Героя Украины майору Бровди.