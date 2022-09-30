Герой, ставший генералом. Кто такой Сергей Шаптала и какая его роль в ВСУ

Генеральным штабом ВСУ руководит Сергей Шаптала. Генерал-лейтенант имеет звание Героя Украины, участник боевых действий с 2014 года.

РБК-Украина рассказывает о ключевых военных деятелях Украины во время войны с Россией и собрало все, что известно о начальнике Генштаба ВСУ.

Биография

Сергей Александрович Шаптала родился в Черкасской области, село Константиновка. Ему 49 лет.

Учился по специальности "разведчик" в Киевском высшем общевоенном училище, а после его расформирования продолжил обучение в Одессе.

Окончил Одесский институт Сухопутных войск как командир механизированного взвода. Еще одно высшее военное образование получил в Национальном университете обороны им. Черняховского.

С 1994-го на протяжении 12 лет проходил службу в званиях командира взвода, роты, начальника штаба, командира батальона, старшего офицера отдела боевой подготовки. С 2007 года Сергей Шаплата служил в Волынской области заместителем командира воинской части.

Фото: в биографии Сергея Шапталы - все ступени военной карьеры (facebook.com/tkachukpp)

Позднее был переведен на должность замкомандира 300-го Черновицкого отдельного механизированного полка 13 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ. В 2013 году стал командиром этого полка.

После его расформирования в том же году получил назначение в Закарпатскую область - командиром 128-й отдельной гвардейской горно-пехотной Мукачевской бригады.

Война на Донбассе

После вторжения российских оккупантов на восток Украины в 2014 году 128-я ОГПБр под командованием на тот момент полковника Сергея Шапталы принимала участие в боях на многих направлениях - оборона Станицы Луганской, ожесточенные бои возле Донецка, шахта Бутовка, Пески, Опытное.

По словам Сергея Шапталы в одном из интервью, пехоте всегда сложнее, поскольку она ближе всего к противнику. Но постепенно его пехотное подразделение на Донбассе набиралось боевого опыта. Одной из самых тяжелых операций для бригады Шапталы стала оборона Дебальцево.

В феврале 2015-го, когда украинские военные были вынуждены покинуть свои позиции, Сергей Шаптала выполнял обязанности командующего Дебальцевской группой подразделений ВСУ.

Его бойцы до последнего держали оборону и только после выполнения всех боевых задач оставили свои позиции. Отойти удалось с минимальными потерями.

Говоря о сложности принятия решений в качестве командующего, Сергей Шаптала подчеркнул, что главным для него являетя доверие подчиненных.

"Главный принцип, которым руководствуется каждый командир, – доверие подчиненных. Если солдаты будут доверять, то и задачи, стоящие перед командиром, будут выполнены. Самое главное – никого не потерять. Война – хороший учитель, который, к большому сожалению, не прощает ошибок", - заявил военачалчьник.

За мужество и героизм в защите суверенитета и территориальной целостности государства в феврале 2015 Сергей Шаптала был удостоен звания Героя Украины, ордена "Золотая звезда" и ордена Богдана Хмельницкого III ст.

В командовании ВСУ

В 2017 году Шаптала перешел на должность заместителя командующего Оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ.

В течении 3-х лет был начальником штаба данного ОК, а затем получил назначение командующим ОК "Запад".

По указу президента в августе 2018 года Сергею Шаптале было присвоено звание генерал-майора, а спустя три года - генерал-лейтенанта.

28 июля 2021-го Владимир Зеленский назначил Сергея Шапталу начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины. На этой должности он сменил Сергея Корнейчука.

Фото: начальний Генштаба Сергей Шаптала и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (faceboo.com/CinCAFU)

В обязанности Сергея Шапталы как руководителя Генштаба входит определение требований к силам обороны и их потребностей в ресурсах, стратегическое планирование, техническое оснащение вооруженных сил, контроль и координация выполнения задач в оборонной сфере государства.

Сергей Шаптала является постоянным участником Ставки Верховного Главнокомандующего, которую проводит Владимир Зеленский для обсуждения ситуации на фронте и решения текущих военных задач в противостоянии российской агрессии.