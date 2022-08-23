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У Німеччину прибув перший потяг з українською кукурудзою

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Німеччина, Вівторок 23 серпня 2022 21:59
У Німеччину прибув перший потяг з українською кукурудзою Фото: у Німеччину прибув перший потяг з українською кукурудзою (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

До портового міста Росток у Німеччині прибув перший потяг із українським зерном. Він експортував з України 1200 тонн кукурудзи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDR.

Повідомляється, що кукурудзу перевозив 21 вагон товарного поїзда.

Представник порту Якоб Любіг зазначив, що зерно було у дорозі 5-8 днів.

Зерно перевантажили в інший поїзд після прибуття на українсько-польський кордон.

Зазначається, що тепер кукурудза буде тимчасово зберігатися у зерносховищах Ростока. Куди далі направлять зерно поки невідомо.

Любіг сказав, що кукурудзу зібрали минулого року, вона має якісний вигляд.

Представник порту також зазначив, що наразі в дорозі знаходяться ще три поїзда з українським зерном.

Нагадаємо, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що "зернова угода" закладає основу для постійного миру.

Окрім того, США планують купити близько 150 тисяч тонн українського зерна.

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