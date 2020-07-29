У Німеччину поки не пускатимуть українців за "безвізом", - посольство

Фото: український закордонний паспорт (dpsu.gov.ua)

Потрапити українцям до ФРН можна лише за встановленими виключеннями

У посольстві України в Німеччині спростували інформацію, яка поширюється в соцмережах, стосовно поїздок українців до ФРН та інших країн ЄС за наявності лише біометричного паспорта. “Безвізові” подорожі наразі неможливі через запровадження країнами Євросоюзу карантинних обмежень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, у соцмережах поширюється інформація про перевезення українських пасажирів приватними перевізниками через польський кордон по "безвізу”.

"З огляду на запроваджені в ЄС епідеміологічні обмеження наразі громадяни України тимчасово не мають права в’їжджати на територію Німеччини у рамках безвізового режиму з туристичною, приватною чи діловою метою”, - повідомили у посольстві.

Зазначається, що право на в’їзд на територію країн ЄС наразі мають громадяни України, які є власниками посвідки на проживання в країнах ЄС, або візи відповідного типу, що має юридичну силу посвідки на проживання.

Також у посольстві додали, що до Німеччини можна буде потрапити українцям виключно за надзвичайних ситуаціях (лікування, догляд за хворими близькими, смерть близьких), у випадках возз’єднання родин, навчання, лікування від тяжких, в першу чергу, онкологічних захворювань. Однак для цього потрібно пред’явити відповідні офіційні документи.

Нагадаємо, повноцінне відновлення подорожей до Європи відбудеться, коли знизяться показники захворюваності на коронавірус.

Також раніше повідомлялось, що для більшості українців зовнішні кордони блоку залишаться закритими на невизначений час.