На Німеччину насувається потужний буревій

У неділю, 9 лютого, території Німеччини досягне потужний буревій "Забіне". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними німецького метеоролога Андреаса Фрідріха, пориви вітру завтра сягатимуть 100-175 кілометрів на годину. Потужний вітер може призвести до падіння дерев та руйнування покриття дахів будинків. Найнебезпечніше буде в ніч на 10 лютого.

У зв'язку з наближенням буревію "Забіне" німецька залізнична компанія Deutsche Bahn попередила про можливі проблеми з курсуванням поїздів та рекомендувала пасажирам утриматися від поїздок найближчими днями.

Як пише видання Reuters, німецька авіакомпанія Lufthansa також заявила, що у зв'язку з буревієм "Забіне" можливі затримки та скасування рейсів. Зміни у розкладі авіакомпанії можливі 9-11 лютого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду в Україні у 8 областях знеструмлено понад 200 населених пунктів. Проблеми з електропостачанням спостерігаються в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Миколаївській, Чернівецькій, Запорізькій, Кіровоградській та Донецькій областях.

Також РБК-Україна писало, що 6 лютого у зв'язку з погіршенням погодних умов у Херсоні було закрито міжнародний аеропорт. Внаслідок негоди в області було відсутнє електропостачання у 134 населених пунктах.