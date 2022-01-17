Німеччина чекає кроків від Росії щодо зниження напруженості біля України, - Шольц

"Чіткий сигнал Німеччини разом з союзниками в ЄС і НАТО полягає в тому, що будь-яке військове втручання, будь-яка загроза цілісності України матиме високу ціну", - заявив німецький канцлер Олаф Шольц після переговорів з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

За його словами, він очікує від Москви явних зусиль з пом'якшення кризи, включаючи відновлення так званого нормандського формату.

"Ситуація дуже серйозна. Зараз мова йде про те, щоб зробити все, щоб до військового втручання не дійшло", - додав канцлер.