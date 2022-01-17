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Німеччина чекає кроків від Росії щодо зниження напруженості біля України, - Шольц

Автор: Ілона Свиридова

Німеччина чекає від Російської Федерації явних кроків щодо зниження напруженості біля України. Але поки не готова назвати конкретні заходи на випадок російського вторгнення в сусідню країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Чіткий сигнал Німеччини разом з союзниками в ЄС і НАТО полягає в тому, що будь-яке військове втручання, будь-яка загроза цілісності України матиме високу ціну", - заявив німецький канцлер Олаф Шольц після переговорів з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

За його словами, він очікує від Москви явних зусиль з пом'якшення кризи, включаючи відновлення так званого нормандського формату.

"Ситуація дуже серйозна. Зараз мова йде про те, щоб зробити все, щоб до військового втручання не дійшло", - додав канцлер.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пригрозила Росії наслідками у разі вторгнення в Україну, заявивши, що Берлін може ввести заходи проти газопроводу "Північний потік-2".

Вона також додала, що зробить все для перезапуску нормандського формату.

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Російська ФедераціяГерманияОлаф Шольц