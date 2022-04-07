Німеччина виділила Україні кредит на 150 млн євро
Міністр фінансів Сергій Марченко та директор Кредитної установи для відбудови (KfW) по регіону Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія Олаф Цимелька підписали угоду про надання кредиту в розмірі 150 млн євро. Кошти підуть до держбюджету України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
Кошти надаються в рамках Проекту "ММСП-Фінансування COVID-19" і будуть спрямовані до державного бюджету на рефінансування витрат, понесених в рамках державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%".
Відповідно до умов угоди кредит надається строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту - 5 років) за плаваючою процентною ставкою з можливістю конверсії на фіксовану ставку після повної виплати кредиту.
Kreditanstalt für Wiederaufbau - німецький державний банк, в якому федеральному уряду Німеччини належить 80% акцій.
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