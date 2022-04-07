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Німеччина виділила Україні кредит на 150 млн євро

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Україна, Четвер 07 квітня 2022 13:17
Німеччина виділила Україні кредит на 150 млн євро Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

Міністр фінансів Сергій Марченко та директор Кредитної установи для відбудови (KfW) по регіону Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія Олаф Цимелька підписали угоду про надання кредиту в розмірі 150 млн євро. Кошти підуть до держбюджету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Кошти надаються в рамках Проекту "ММСП-Фінансування COVID-19" і будуть спрямовані до державного бюджету на рефінансування витрат, понесених в рамках державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%".

Відповідно до умов угоди кредит надається строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту - 5 років) за плаваючою процентною ставкою з можливістю конверсії на фіксовану ставку після повної виплати кредиту.

Kreditanstalt für Wiederaufbau - німецький державний банк, в якому федеральному уряду Німеччини належить 80% акцій.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Міністерство фінансів України
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