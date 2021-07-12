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Німеччина видала всі дозволи на будівництво "Північного потоку-2"

Автор: Олександр Білоус

Всі дозволи на будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" вже видані. Заяву на брифінгу в Берліні зробила представник Мінекономіки Німеччини Беате Барон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Всі дозволи на будівництво видані - і вже давно. Що стосується експлуатації, то, можливо, тут може допомогти Федеральне мережеве агентство", - сказала Барон.

Як повідомляло РБК-Україна, виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" мають намір завершити в серпні. Газопровід вже завершено на 98%.

Нагадаємо, у неділю ввечері, 11 липня, президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Німеччини. У нього заплановані зустрічі з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Зеленський проведе принципову розмову з Меркель, в ході якого підніме питання російського газопроводу "Північний потік-2".

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Північний потік-2