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Німеччина запускає безкоштовне експрес-тестування на COVID

Автор: РБК-Україна

Німеччина з 1 березня вводить безкоштовне тестування на COVID. Зокрема, експрес-тести можна буде отримати в аптеках або центрах тестування.

Про це пише DW.

Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан оголосив, що всі люди в Німеччині зможуть безкоштовно зробити експрес-тест на антиген.

"Їх зараз досить на ринку", - зазначив він і додав, що федеральний уряд покриє витрати на тести.

Також Шпан заявив, що найближчим часом Берлін схвалить тести, які можна зробити в домашніх умовах.

"Ці варіанти тестування можуть сприяти безпечному повсякденному життю, особливо в школах і дитячих садах", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що уряд веде переговори з виробниками, щоб знизити вартість на домашні тести. На сьогодні більшості німців доводиться купувати швидкі тести, вартість зазвичай коливається від 30 до 60 євро.

Експрес-тести на антиген не потрібно відправляти в лабораторію, але їх результати не такі точні, як тести ПЛР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина частково закрила кордони ченрез мутації коронавірусу.

Також стало відомо, що Німеччина готова використовувати російську COVID-вакцину, але є певна умова.

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