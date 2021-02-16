Німеччина запускає безкоштовне експрес-тестування на COVID

Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан оголосив, що всі люди в Німеччині зможуть безкоштовно зробити експрес-тест на антиген.

"Їх зараз досить на ринку", - зазначив він і додав, що федеральний уряд покриє витрати на тести.

Також Шпан заявив, що найближчим часом Берлін схвалить тести, які можна зробити в домашніх умовах.

"Ці варіанти тестування можуть сприяти безпечному повсякденному життю, особливо в школах і дитячих садах", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що уряд веде переговори з виробниками, щоб знизити вартість на домашні тести. На сьогодні більшості німців доводиться купувати швидкі тести, вартість зазвичай коливається від 30 до 60 євро.

Експрес-тести на антиген не потрібно відправляти в лабораторію, але їх результати не такі точні, як тести ПЛР.