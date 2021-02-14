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Німеччина частково закрила кордони через мутації коронавірусу

Новость на русском → Баварія, Неділя 14 лютого 2021 19:05
Німеччина частково закрила кордони через мутації коронавірусу Фото: заборона в'їзду з-за коронавіруса (tageskarte.io)
Автор: Ігор Литвиненко

Німеччина в неділю зупинила більшість поїздок на кордоні з Чехією та Австрією. Таке рішення було прийнято у зв'язку з поширенням нових мутацій коронавірусу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, практично повністю був закритий кордон у Баварії з Чехією та Австрією. Кордон дозволено перетинати тільки пасажирам, які працюють у сфері медицини або "критичної інфраструктури". Також в'їзд в країну дозволено водіям вантажівок і тим, хто слідує на похорон.

Також між Баварією і Чехією було припинено залізничне і автобусне сполучення.

При цьому уряд Баварії хоче більше виключень для в'їзду в країну з Чехії та Австрії. Зокрема, хочуть дозволити в'їзд тим, чиї компанії підтвердять важливість їх роботи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина через мутації COVID-19 вводить контроль на кордоні з Австрією та Чехією.

Також РБК-Україна писало, що Чехія продовжила надзвичайний стан в країні через пандемію коронавірусу. Воно буде діяти до кінця лютого.

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