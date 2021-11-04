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Максимум за всю пандемію. У Німеччині зафіксували антирекорд по коронавірусу

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Німеччина, Четвер 04 листопада 2021 09:36
Максимум за всю пандемію. У Німеччині зафіксували антирекорд по коронавірусу Фото: Німеччина б'є рекорди коронавірусу (Freepik)
Автор: РБК-Україна

За добу 3 листопада у Німеччині зареєстрували майже 34 тисячі випадків зараження коронавірусом. Внаслідок хвороби в країні померло 165 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Інституту імені Роберта Коха (RKI) у Берліні.

Станом на четвер, 4 листопада, у Німеччині зафіксували добовий антирекорд із захворюваності на COVID-19 - кількість інфікованих за добу склала 33 949 осіб. Це максимальний показник від початку пандемії у країні. Попередній антирекорд - 33 777 осіб (зареєстрував 18 грудня 2020 року).

Загальна кількість заражень за весь час пандемії зросла до 4 672 368. За весь час від хвороби померло 96192 громадян.

На сьогоднішній день у Німеччині повністю вакциновано 66,8% усіх мешканців. Серед дорослого населення щеплення отримали 77,4%, а серед підлітків 12-17 років - 41,9%. У Німеччині не вакцинують дітей віком до 12 років.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки федерального міністра охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що четверта хвиля COVID-19 в країні розгорнулася на повну силу.

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