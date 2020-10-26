Україна і Німеччина проведуть понад 50 оборонних заходів у 2021

Фото: український військовий (РБК-Україна)

Оборонні відомства України та Німеччини в 2021 році проведуть понад 50 спільних заходів. Таким чином в українській армії планують поглибити співпрацю з НАТО і країнами Європейського союзу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

План двостороннього військового співробітництва узгодили під час візиту делегації Міністерства оборони України в Німеччину.

"Вони (оборонні заходи, - ред.) спрямовані на досягнення Збройними Силами України стандартів НАТО, сумісності зі збройними силами країн-партнерів, а також більш тісної співпраці в галузі безпеки та оборони з країнами-членами Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Німецька сторона також висловила підтримку в аспекті територіальної цілісності та незалежності України, готовність продовжити роботу з пошуку шляхів врегулювання збройного конфлікту з Росією політико-дипломатичними засобами, в тому числі через активізацію діяльності Нормандського формату, а також використання інших можливих міжнародних інструментів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна планує закупити ескадрилью американських винищувачів до 2035 року.

Як писало РБК-Украина, раніше Повітряні сили ЗСУ представили план розвитку до 2035 року. У ньому наголошувалося на необхідності додаткового фінансування з боку уряду.