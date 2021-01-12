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У Німеччині можуть продовжити локдаун до квітня

Берлін, Вівторок 12 січня 2021 12:49
У Німеччині можуть продовжити локдаун до квітня
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Канцлер Німеччини Ангела Меркель допустила можливість продовження локдауну в Німеччині до квітня. Вона побоюється зростання захворюваності через "британський" мутований коронавірус.

Про це німецький канцлер заявила під час закритої зустрічі з представниками парламенту, повідомляє Bild.

Меркель вважає, що новий штам коронавірусу особливо небезпечним.

"Якщо нам не вдасться зупинити цей британський вірус, то до Великодня у нас буде 10-кратна захворюваність. Нам потрібно ще 8-10 тижнів жорстких заходів", - заявила Меркель.

Нагадаємо, у Німеччині з 16 грудня введено черговий локдаун через коронавірус. По всій країні заборонена робота магазинів роздрібної торгівлі, за винятком продовольчих. Також закритими будуть усі школи та дитячі садки.

Раніше РБК-Україна писало, що дію локдауну в Німеччині продовжили до 31 січня. Спочатку жорсткий карантин був розрахований до 10 січня.

У грудні Меркель повідомляла, що Німеччина зможе повернутися до нормального життя восени 2021 року. До того часу в країні хочуть прищепити від коронавірусу 60% населення.

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