Коли Німеччина стане повністю незалежною від російського газу: названо терміни

Дві зими Німеччина має жити з загрозою нестачі газу на внутрішньому ринку після відмови від постачання блакитного палива з Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Федерального мережевого агентства Клауса Мюллера в інтерв'ю BILD am SONNTAG.
"До літа 2024 року Федеральне мережеве агентство розраховує на те, що ми вже зможемо звільнитися від російського газу. Заради істини необхідно також попередити: ціни ніколи не будуть такими ж низькими, як раніше", - заявив він.
За його словами, резервуари для зберігання газу заповнені майже на 65%.
"Це краще, ніж у попередні тижні, але все ж таки недостатньо, щоб пережити зиму без російського газу. Роботи з технічного обслуговування газопроводу Nord Stream 1 мають завершитися в четвер. Зараз багато залежить від того, чи піде газ газопроводом і в якій кількості" , - зазначив Мюллер.
При цьому, на його думку, Німеччина має виконувати солідарні обов'язки перед своїми сусідами.
"Так само, як ми отримуємо вигоду від портів зі зрідженим газом у Бельгії та Нідерландах, ми зобов'язані у надзвичайній ситуації допомагати при постачанні газом приватних домашніх господарств або лікарень наших сусідів", - додав Мюллер.
Раніше Мюллер заявляв, що Німеччина не переживе зиму без російського газу. Якщо рахувати той рівень запасів, який має країна на даний момент.
Нагадаємо, раніше Україна заявила німецькій стороні, що дефіциту російського газу можна уникнути, використовуючи українську газотранспортну систему на повну потужність.
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