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Німеччина спрогнозувала різке падіння ВВП Росії

Фото: Німеччина спрогнозувала різке падіння ВВП Росії (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

У Німеччині вважають, що на тлі санкцій російський ВВП цього року знизиться на 10 відсотків.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild, про це свідчать дані звіту Мінекономіки ФРН.

У доповіді наголошується, що в Росії окрім зниження ВВП на 10 відсотків також очікується підвищення інфляції на 17 відсотків.

Мінекономіки Німеччини склало відповідні дані на дослідженнях інститутів Consensus Economics та Oxford Economics.

Варто зазначити, що в той же час у Росії прогнозують зниження свого ВВП на 7,8 відсотків цього року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ЗМІ, Росія через санкції зіткнеться з найсильнішим економічним спадом за останні три десятиліття.

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