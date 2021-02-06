Німеччина створить механізм збору доказів насильства в Білорусі

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас оголосив, що Німеччина створить механізм для збору доказів про порушення прав людини в Білорусі. На програму підтримки громадянського суспільства в республіці виділено 21 млн євро.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Міністр зазначив, що "прийде день, коли вони будуть покликані до відповіді".

"Дух демократії випущено з пляшки, і його неможливо повернути назад", - зазначив Маас і запевнив протестувальників білорусів у тому, що Німеччина та ЄС перебувають на їхньому боці.

У рамках плану передбачені стипендії студентам і школярам, виключених з навчальних закладів за участь в акціях протесту, а також заходи підтримки незалежних ЗМІ.

Крім того, влада ФРН має намір надавати психологічну допомогу жертвам тортур і надавати політичний притулок переслідуваним громадянам Білорусі.

В той же день канцлер ФРН Ангела Меркель у відеозверненні висловила солідарність з демонстрантами в Білорусі, які вже півроку щотижня виходять на акції з вимогою демократії і свободи, і закликала політичне керівництво в Мінську негайно припинити репресії і звільнити політв'язнів.

"Німеччина і Європейський союз будуть і надалі залучатимуть до відповідальності винних у порушеннях прав людини в Білорусі, як ми це вже робимо у випадку з санкціями ЄС", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше невизнаний президент Лукашенко заявив, що Білорусь є найбезпечнішою країною в Європі.

Лукашенко також оголосив про введення цензури в соціальних мережах на території Білорусі.