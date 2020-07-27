Німеччина зберегла статус найбільш шанованої країни світу в опитуванні Gallup

Німеччина зберегла перше місце в рейтингу провідних світових держав третій рік поспіль. Після падіння в попередньому опитуванні нижче 40% середній рейтинг схвалення Німеччини у всьому світі у 2019 році відновився до 44%.

Про це свідчать результати опитування інституту Gallup (США).

Як відзначають автори дослідження, імідж США впав до рекордно низького рівня в 30% протягом першого року президентства Дональда Трампа у 2017 році. Зараз світове лідерство США визнають 33% жителів планети, що трохи вище, ніж у попередньому опитуванні (31%).

Імідж США залишається поганим в Європі, де схвалення залишилося на рівні 24%. Аналогічна ситуація склалася в Азії, де середній схвалення не змінилося і склало 32%. Середнє схвалення збільшилася найбільше у 2019 році в Північній і Південній Америці до 34% у 2019 році. Рейтинг схвалення США в Африці знаходиться на рівні 52%, не змінившись у порівнянні з попереднім роком.

Рейтинги схвалення США, Китаю і Росії в останні роки знаходяться приблизно на одному рівні трохи вище 30%. У 2019 рейтинг Китаю опустився до 32% з 34%, рейтинг схвалення Росії в 30% у 2019 році не змінився порівняно з попереднім роком.

Дослідження Gallup було проведено в 135 країнах у 2019 році.

Відзначимо, за даними опитування Gallup International, в кінці 2019 року 48% жителів у світі вважали себе щасливими, а 11% вважали своє життя нещасливою.

Нагадаємо, за даними опитування Gallup International, у 2019 році 37% населення планети сподівалися на краще в новому році на краще, а 25% були песимістами, вважаючи, що буде гірше.