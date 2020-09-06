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Міністр оборони Німеччини допустила санкції щодо "Північного потоку-2"

Берлін, Неділя 06 вересня 2020 19:52
Міністр оборони Німеччини допустила санкції щодо "Північного потоку-2"
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (facebook.com/Annegret KrampKarrenbauer)
Автор: РБК-Україна

Санкції можуть ввести через отруєння Олексія Навального

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер не виключає запровадження санкцій проти "Північного потоку-2" через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, вона готова до обговорення таких санкцій.

Про це вона заявила в інтерв'ю Reuters.

За словами Крамп-Карренбаукр, "Північний потік - 2" - не найулюбленіший її проект.

"Для мене завжди було очевидно, що тут потрібно враховувати обґрунтовані інтереси в галузі безпеки країн Центральної Європи і України", - підкреслила міністр оборони Німеччини і голова партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Вона додала, що подальші кроки Німеччини будуть залежати від Москви, а застосування хімічної зброї при отруєнні Навального ставить Кремль перед "дуже серйозними питаннями".

Reuters пише, що сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Хайко в інтерв'ю Bild am Sonntag заявив про надію, що Москва не змусить Берлін змінити позицію щодо "Північного потоку-2".

Нагадаємо, раніше Bloomberg писав, що правлячий блок ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія не готові підтримати санкції проти "Північного потоку-2".

Сьогодні міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив, що версія про причетність Кремля до отруєння Навального є найбільш правдоподібною.

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