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Меркель у відносинах з РФ просуває дуже делікатний шлях балансування, - Зеленський

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 19:00
Меркель у відносинах з РФ просуває дуже делікатний шлях балансування, - Зеленський Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що німецький канцлер Ангела Меркель у відносинах з Російською Федерацією просуває дуже делікатний шлях балансування. Зокрема, щоб уникнути "сюрпризів" на виборах у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента, який опублікував його інтерв'ю ЗМІ з країн "нормандської четвірки" та США.

За його словами, Меркель у відносинах з Росією керується прагматичними міркуваннями, але цей підхід занадто м'який.

"Зрозуміло, що вона намагається підтримувати відносини з Москвою. Це можна назвати прагматичним підходом. І вона хоче уникнути того, щоб під час виборів до Бундестагу 26 вересня дійшло до якихось сюрпризів. Росія має, як і раніше, вплив. Моя особиста думка, що канцлер просуває дуже делікатний шлях балансування. Як на мене, то це занадто м'яко", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше український президент розповів про плани на зустріч з Меркель під час її візиту до України 22 серпня.

До цього повідомлялося, що сторони обговорять гарантії після запуску "Північного потоку-2".

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