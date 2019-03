Німеччина розкритикувала США за санкції проти Міжнародного кримінального суду

Міністерство закордонних справ Німеччини розкритикувало рішення Сполучених Штатів Америки ввести візові обмеження для співробітників Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МЗС Німеччини.

У заяві МЗС йдеться, що МКС є необхідним для боротьби з безкарністю за серйозні міжнародні злочини.

"Міжнародний кримінальний суд є незамінним у боротьбі з безкарністю за серйозні міжнародні злочини. Він користується нашою підтримкою і довірою. Оголошення США про можливе введення візових обмежень для персоналу для нас незрозуміло", - йдеться в повідомленні.

The @IntlCrimCourt is indispensable in the fight against impunity for the most serious international crimes. It has our support and trust. The announcement by the US to possibly impose visa restrictions on staff is incomprehensible to us.