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Німеччина розкритикувала США за санкції проти Міжнародного кримінального суду

Новини » Політика    19.03.2019 - 13:54
Німеччина розкритикувала США за санкції проти Міжнародного кримінального суду
Фото: МЗС Німеччини (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Міжнародний кримінальний суд є незамінним у боротьбі з безкарністю - МЗС Німеччини

Міністерство закордонних справ Німеччини розкритикувало рішення Сполучених Штатів Америки ввести візові обмеження для співробітників Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МЗС Німеччини.

У заяві МЗС йдеться, що МКС є необхідним для боротьби з безкарністю за серйозні міжнародні злочини.

"Міжнародний кримінальний суд є незамінним у боротьбі з безкарністю за серйозні міжнародні злочини. Він користується нашою підтримкою і довірою. Оголошення США про можливе введення візових обмежень для персоналу для нас незрозуміло", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня державний секретар США Марк Помпео заявив, що США вводять візові обмеження для співробітників МКС. Санкції були введені після того, як суд розпочав розслідування дій США та їх союзників.

Восени 2018 року США заявили, що мають намір застосувати санкції проти МКС в Гаазі, якщо він продовжить розслідування. Міжнародний кримінальний суд у відповідь заявив, що продовжить виконувати свою роботу відповідно з принципами і ключовою ідеєю верховенства права.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що уряд Сполучених Штатів введе санкції проти іноземних банків, пов'язаних з режимом Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

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