ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мадуро заявив, що готовий змінити своє керівництво Венесуелою

Новини » Політика    02.05.2019 - 11:23
Мадуро заявив, що готовий змінити своє керівництво Венесуелою
Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Президент Венесуели закликав провести національний день діалогу і пропозицій

Президент Венесуели Ніколас Мадуро після масових протестів на початку тижня заявив, що влада країни повинна поділитися пропозиціями про те, що потрібно змінити в країні, щоб "виправити помилки посеред битви". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єдиної соціалістичної партії Венесуели.

Мадуро закликав 4 і 5 травня 2019 провести "національний день діалогу, дій і пропозицій". Він заявив, що чекає пропозицій для "великого плану змін у рамках Боліваріанської революції".

"Я хочу прийняти план, щоб змінити все, поліпшити все, виправити помилки посеред битви", - заявив чинний президент Венесуели.

Його заклик адресований до Єдиної соціалістичної партії Венесуели, регіональним властям і альянсу Великому патріотичному поясу Симона Болівара. Мадуро їх закликав назвати йому свої пріоритети для плану змін у країні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Мадуро назвав божевільним нинішній уряд США. Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав божевільним нинішній уряд США у відповідь на заяви про те, що він вже був готовий 1 травня покинути країну на тлі масових протестів.

У Венесуелі повідомили про першого загиблого під час протестів В ООН закликали Венесуелу не застосовувати силу проти мирних демонстрантів
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ВенесуэлаНиколас Мадуро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся