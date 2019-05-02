Мадуро заявив, що готовий змінити своє керівництво Венесуелою

Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Президент Венесуели закликав провести національний день діалогу і пропозицій

Президент Венесуели Ніколас Мадуро після масових протестів на початку тижня заявив, що влада країни повинна поділитися пропозиціями про те, що потрібно змінити в країні, щоб "виправити помилки посеред битви". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єдиної соціалістичної партії Венесуели.

Мадуро закликав 4 і 5 травня 2019 провести "національний день діалогу, дій і пропозицій". Він заявив, що чекає пропозицій для "великого плану змін у рамках Боліваріанської революції".

"Я хочу прийняти план, щоб змінити все, поліпшити все, виправити помилки посеред битви", - заявив чинний президент Венесуели.

Його заклик адресований до Єдиної соціалістичної партії Венесуели, регіональним властям і альянсу Великому патріотичному поясу Симона Болівара. Мадуро їх закликав назвати йому свої пріоритети для плану змін у країні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Мадуро назвав божевільним нинішній уряд США. Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав божевільним нинішній уряд США у відповідь на заяви про те, що він вже був готовий 1 травня покинути країну на тлі масових протестів.