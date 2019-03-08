Німеччина прокоментувала введення режиму тиші на Донбасі

МЗС Німеччини вважає, що режим припинення вогню є необхідним для встановлення миру у регіоні

Министерство иностранных дел (МИД) Германии 8 марта сообщило, что приветствуют факт достижения Трехсторонней контактной группой договоренность о начале бессрочного "режима тишины" на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Германии.

Вместе с тем в немецком МИДе подчеркнули, что для всех остается важным тот факт, чтобы это объявление смогло принести ощутимые изменения для жителей Донбасса.

"Мы продолжим добиваться, чтобы перемирие придерживалась в течение длительного периода и было стабилизировано конкретными шагами. До этого относится отвод тяжелого вооружения, разведение войск и разминирования территорий", - отметили в МИД.

Также они заявили, что Минские договоренности остаются "дорожной картой для установления мира на Востоке Украины".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ОБСЕ прокомментировали сделку о перемирия на Донбассе. Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что очередной режим тишины, который наступил с полуночи 8 марта, является бессрочным.