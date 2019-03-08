В ОБСЄ прокоментували угоду про перемир'я на Донбасі

Фото: Мартін Сайдик (unmultimedia.org)

В ОБСЄ сподіваються, що черговий режим перемир'я триватиме якомога довше

Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ Мартін Сайдик привітав підтвердження прихильності дотримання перемир'я на сході України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОБСЄ.

Як йдеться в заяві Сайдика, черговий режим тиші, яка настала з півночі 8 березня, є безстроковим. Сайдик на відеоконференції робочої групи Тристоронньої контактної групи в Мінську також висловив сторонам свою глибоку вдячність за прийняття цього рішення.

"Це вселяє оптимізм і надію, що перемир'я буде дотримуватися не тільки під час цього свята (міжнародного жіночого дня, - ред.), але і в наступні дні і тижні в інтересах всього населення України", - зазначив він.

Від імені ОБСЄ він закликав сторони "до забезпечення всіх необхідних заходів для дотримання надійного, стійкого і тривалого перемир'я".

Нагадаємо, раніше і. про. заступника глави місії США при ОБСЄ Грегорі Макрис закликав Російську Федерацію припинити насильство на сході України. Макрис зазначив, що РФ вже протягом п'яти років дестабілізує ситуацію в Україні, штучно загострюючи конфлікт".