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Німеччина прокоментувала введення режиму тиші на Донбасі

Новини » Політика    08.03.2019 - 14:11
Німеччина прокоментувала введення режиму тиші на Донбасі
Ілюстративне фото (wikipedia.orgManfred Brückels)

МЗС Німеччини вважає, що режим припинення вогню є необхідним для встановлення миру у регіоні

Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини 8 березня повідомило, що вітають факт досягнення Тристоронньою контактною групою домовленості про початок безстрокового "режиму тиші" на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Німеччини.

Разом з тим в німецькому МЗС наголосили, що для усіх лишається важливим той факт, щоб це оголошення змогло принести відчутні зміни для жителів Донбасу.

"Ми продовжимо домагатися, аби перемир'я дотримувалося протягом тривалого періоду і було стабілізоване конкретними кроками. До цього належить відведення тяжкого озброєння, розведення військ і розмінування територій", - зазначили в МЗС.

Також вони заявили, що Мінські домовленості залишаються "дорожньою картою для встановлення миру на Сході України".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ОБСЄ прокоментували угоду про перемир'я на Донбасі. Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ Мартін Сайдик заявив, що черговий режим тиші, яка настала з півночі 8 березня, є безстроковим.

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