Німеччина продовжить локдаун до кінця березня, але частину обмежень знімуть

Поки невідомо, які саме обмеження будуть знімати. Пом'якшення відбудеться 8 березня, а деталі цього процесу уряд обговорить з представниками земель у середу, 3 березня.

Уточнюється, що деякі регіональні лідери закликають до пом'якшення обмежень. Одні стверджують, що люди втомилися від карантину, а інші заявляють, що не можна відкладати пом'якшення на більш тривалий термін.

Відомо, що канцлер Ангела Меркель хоче продовжити локдаун до Великодня. На свято, яке відбудеться 4 квітня, можуть пом'якшити обмеження по зустрічам жителів різних домогосподарств.