Німеччина продовжить локдаун до кінця березня, але частину обмежень знімуть
Уряд Німеччини планує продовження жорсткого карантину до 28 березня. Але деякі обмеження незабаром пом'якшать.
Про це повідомляє Focus Online.
Поки невідомо, які саме обмеження будуть знімати. Пом'якшення відбудеться 8 березня, а деталі цього процесу уряд обговорить з представниками земель у середу, 3 березня.
Уточнюється, що деякі регіональні лідери закликають до пом'якшення обмежень. Одні стверджують, що люди втомилися від карантину, а інші заявляють, що не можна відкладати пом'якшення на більш тривалий термін.
Відомо, що канцлер Ангела Меркель хоче продовжити локдаун до Великодня. На свято, яке відбудеться 4 квітня, можуть пом'якшити обмеження по зустрічам жителів різних домогосподарств.
Раніше повідомлялося, що в Туреччині 2 березня ресторани знову відкрилися для відвідувачів, і багато діти повернулися до школи після того, як уряд оголосив про пом'якшення карантинних обмежень.