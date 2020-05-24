Німеччина продовжила дозвіл на в'їзд сезонних працівників

Німецький уряд погодив продовження терміну для в'їзду в Німеччину сезонних робітників. Термін було продовжено до 15 червня.

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву німецького Міністерства сільського господарства.

Зазначається, що дозвіл на в'їзд сезонних робітників мав діяти до кінця травня.

Умови для в'їзду, зокрема максимальний контингент у 80 тисяч робітників та наявність дозволу на роботу, зберігаються.

До Німеччини вже прибули понад 30 тисяч сезонних робітників з інших країн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина вирішила літаками привозити сезонних робітників з країн Східної Європи через дефіцит робочої сили.

Крім того, у Німеччині розглядають можливість запровадження застави для отримання робочої візи іноземцями.

Також у Німеччині планували ухвалити рішення про продовження обмежень на закордонні подорожі до 14 червня.