Німеччина продовжила карантин до 19 квітня

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22 березня Ангела Меркель пішла на карантин після того, як вона контактувала з хворим коронавірусом. Зокрема, COVID-19 був виявлений у лікаря, який нещодавно робив щеплення Меркель. Після цього німецький канцлер негайно прийняла рішення про самоізоляцію.

Після цього Меркель зробили перший тест на коронавірус 23 березня. Його результат був негативним, як і результат другого тесту.

Раніше у Німеччині ввели більш жорсткі обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу. У країні заборонили збиратися більше, ніж по двоє, виключення будуть для сімей. До цього через швидке і неконтрольоване поширення коронавірусу у Німеччині ввели прикордонний контроль з країнами Євросоюзу.