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Німеччина продовжує жорсткий карантин до кінця січня

Берлін, Вівторок 05 січня 2021 20:22
Німеччина продовжує жорсткий карантин до кінця січня
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Німеччини схвалив продовження в країні жорсткого карантину до 31 січня. Таке рішення було прийнято під час наради з головами федеративних земель.

Відповідну заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час брифінгу за підсумками засідання, трансляцію якого вів Bild.

За словами канцлера, захворюваність COVID-19 у Німеччині все ще залишається високою.

"Ми хочемо продовжити ті рішення, які ми прийняли в грудні, до 31 січня, і в деяких аспектах ми повинні посилити", - сказала Меркель.

Так, у Німеччині хочуть посилити подальші контакти між громадянами. Тепер дозволено проводити приватні зустрічі не більш ніж двом особам. До цього було дозволено зустрічатися з групою не більше п'яти осіб.

Нагадаємо, 16 грудня у Німеччині ввели жорсткий карантин в країні. Спочатку планувалося, що він триватиме мінімум до 10 січня.

При цьому раніше Меркель повідомляла, що Німеччина може повернутися до нормального життя до осені 2021 року. До кінця літа в країні планують щепити від коронавірусу 60% людей.

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