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Німеччина може повернутися до нормального життя восени 2021 року, - Меркель

Берлін, Вівторок 15 грудня 2020 12:18
Німеччина може повернутися до нормального життя восени 2021 року, - Меркель
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розраховує на повернення до нормального життя до осені 2021 року. До кінця літа у Німеччині планують щепити від коронавіруса 60% людей.

Про це Меркель заявила під час онлайн-зустрічі з німецькими студентами, передає Spiegel.

За її словами, ситуація з коронавірусом стабілізується ближче до осені, тоді як зима буде складною.

"Якщо у нас все вийде з вакциною, то у нас буде відносно велика надія, що до осіннього семестру у нас буде нормальна ситуація", - заявила Меркель.

Вона додала, що навчальний рік у 2021 році планують розпочати 1 жовтня.

Нагадаємо, з завтрашнього дня у Німеччині водять жорсткий локдаун. Він триватиме до 10 січня.

Також РБК-Україна писало, що Меркель попереджала, що Німеччина може зіткнутися з третьою хвилею коронавіруса. Вона закликала громадян проявити обережність у період різдвяних свят, щоб запобігти це.

Крім цього повідомлялося, що уряд Німеччини розглядає можливість продовження карантину в країні до березня.

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