Німеччина продасть зброю країнам-учасницям війни в Ємені

Уряд Німеччини з початку 2019 року схвалив поставки зброї на понад мільярд євро для країн-учасниць альянсу під керівництвом Саудівської Аравії, які беруть участь у війні в Ємені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомили в Міністерстві економіки Німеччини, у період з 1 січня по 5 червня Берлін затвердив 13 експортних поставок зброї на 801,8 млн євро Єгипту та 43 поставки в Об'єднані Арабські Емірати на суму в 206,1 млн євро.

Крім того, попри дію повної заборони на експорт зброї в Саудівську Аравію, німецький уряд схвалив поставки спеціальних позашляховиків Ер-Ріяду на 831 тис євро.

Загалом з початку року було схвалено 122 поставки військових товарів загальною сумою в 1,1 млрд євро для восьми країн альянсу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може скористатися надзвичайним правом, щоб укласти угоду про торгівлю зброєю з Саудівською Аравією без згоди американського конгресу. Трамп збирається укласти 22 угоди з Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами на суму 8 млрд доларів.

РБК-Україна писало, що Німеччина продовжила заборону на експорт озброєнь до Саудівської Аравії ще на півроку. Представник німецького уряду Штеффен Зайберт розповів, що заборона на постачання зброї Ер-Ріяду буде чинна до 30 вересня.