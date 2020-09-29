Німеччина закликає до припинення вогню в Нагірному Карабасі

Федеральний уряд Німеччини назвав ескалацію конфлікту в Нагірному Карабасі "дуже небезпечним розвитком". Берлін закликає сторони до негайного припинення вогню.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє DW.

За його словами, необхідне "негайне припинення вогню" та відновлення переговорів між Вірменією та Азербайджаном.

При цьому Зайберт вказав на так звану Мінську групу ОБСЄ, яка займається питанням врегулювання карабаського конфлікту з 1994 року.

У свою чергу речниця МЗС Німеччини Марія Адебар заявила, що Берлін веде зараз переговори у рамках ОБСЄ щодо можливих варіантів врегулювання. Окрім того, посли ФРН в обох країнах контактують з вірменською та азербайджанською сторонами.

Адебар зазначила, що у німецького уряду немає інформації стосовно направлення Туреччиною лівійських та сирійських бойовиків у Азербайджан. Також Берлін не має інформації, яка зі сторін спричинила останнє загострення конфлікту.

Нагадаємо, конфлікт між Вірменією і Азербайджаном відновився вранці 27 вересня. Раніше в Міноборони Азербайджану заявили, що в ході конфлікту були вбито понад 550 вірменських військових.

В Азербайджані назвали конфлікт з Вірменією "вітчизняною війною".

Уряд Вірменії має намір розглянути питання про можливість визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах.

Також Вірменія оголосила призов і обмежила виїзд з країни чоловіків у віці від 18 до 55 років.