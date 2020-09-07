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Німеччина закликала владу Білорусі уточнити місцеперебування Колесникової

Берлін, Понеділок 07 вересня 2020 22:29
Німеччина закликала владу Білорусі уточнити місцеперебування Колесникової
Фото: Марія Колесникова (tut.by)
Автор: Максим Зайченко

Німеччина закликала владу Білорусі пояснити, що сталося з членом координаційної ради опозиції та соратницею Світлани Тіхановської Марією Колесникової після повідомлень про її затримання невідомими в масках. Раніше родичі Колесникової заявили про її зникнення.

Про це в Twitter написав міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

"Ми дуже стурбовані долею пані Колесникової. Ми вимагаємо ясності щодо місцеперебування і звільнення всіх політичних в'язнів у Білорусі", - заявив він.

Нагадаємо, 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Колесникової в центрі Мінська. Міністерство внутрішніх справ Білорусі та місцева міліція спростовує, що вона була затримана. Свідки заявили, що жінку викрали біля Національного художнього музею.

Через деякий час родичі Колесникової заявили про її зникнення, а міліція зайнялася пошуками.

Також у мережі з'явилося відео можливого викрадення Колесникової. Однак на самому записі не видно, що в автомобілі була саме Колеснікова.

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