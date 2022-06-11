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Німеччина закликала розпочати переговори щодо вступу Північної Македонії в ЄС

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Німеччині вважають, що Північна Македонія вже готова стати частиною Євросоюзу, оскільки вона виконала всі вимоги.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками зустрічі із прем'єр-міністром Македонії Дімітаром Ковачевським.

"Переговори про приєднання, які були обіцяні два роки тому, повинні розпочатися зараз. У будь-якому разі я активно за це виступатиму", - підкреслив Шольц.

За словами голови німецького уряду, Німеччина просуватиме процес вступу балканських держав до ЄС.

Варто зауважити, що Північна Македонія набула статусу кандидата на вступ до ЄС ще 17 років тому. У липні 2020 року Єврокомісія фактично дала зелене світло переговорам, але їх заблокувала Болгарія.

Нагадаємо, раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявляла, що Єврокомісія готова надати рекомендації країнам ЄС та завершити оцінку щодо статусу кандидата України.

Також ми писали, що, за словами Шольца, Німеччина допоможе країнам Західних Балкан набути членства в Європейському союзі.

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ЕвросоюзГерманияОлаф Шольц