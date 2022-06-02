Німеччина закликала Євросоюз скасувати принцип одностайності у зовнішній політиці

"Якщо ми хочемо продовжити розвивати та розширювати Європейський Союз, то не можемо просто доставити ще три стільці у коло. Потрібно поглибити та реформувати ЄС", - наголосила Бербок.

Бербок зазначає, що зараз Євросоюзу необхідно відмовитись від принципу одностайного рішення у зовнішній політиці.

Також вона закликала скоріше розпочати переговори з Албанією та Північною Македонією про членство у блоці.

"Це те, що ми пообіцяли, і ми не можемо далі тримати країни Західних Балкан на цьому етапі", - заявила голова МЗС Німеччини.