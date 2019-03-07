Німеччина схвалила план Макрона з реформування Євросоюзу

Фото: Еммануель Макрон (twitter.com/EmmanuelMacron)

ФРН підтримує ідею створення єдиної європейської Ради безпеки і зміцнення оборонної політики

Німеччина вітає ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона з реформування Європейського Союзу. Про це заявив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Він додав, що Німеччина вітає той факт, що президент Франції виклав свої ідеї перед європейськими виборами (голосування з обрання депутатів Європарламенту пройде у всіх країнах ЄС 23-26 травня).

"Ми раді настільки гучним голосам на підтримку Європи - як у випадку з французьким президентом. Федеральний уряд цінує, що Еммануель Макрон привніс свої уявлення до обговорення", - зазначив Зайберт..

Зайберт підкреслив, що ФРН підтримує цілу низку положень ініціативи Макрона, зокрема, відзначивши ідею створення єдиної європейської Ради безпеки, зміцнення оборонної політики ЄС, вироблення спільного розуміння в міграційних питаннях, а також пропозицію зробити акцент на інноваціях у економіці.

Представник уряду ФРН додав, що федеральний уряд вітає, що Макрон готовий до зміни "європейських договорів там, де це необхідно".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Європейського союзу до перегляду Шенгенської зони. Зокрема, Макрон вважає, що необхідно посилити прикордонний контроль і виконувати певні обов'язки.