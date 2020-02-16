Німеччина приєднається до обговорення "ядерної ініціативи" Франції

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про готовність Берліну приєднатися до обговорення з Францією стратегічної безпеки Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, спілкуючись з журналістами в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, глава німецького зовнішньополітичного відомства заявив, що Берлін готовий до обговорення так званої "ядерної ініціативи" президента Франції Еммануеля Макрона.

"Німеччина готова до діалогу з Францією з питання стратегічної безпеки Європи. Ми приймемо запрошення до цього стратегічного діалогу", - заявив Маас.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про скорочення ядерного арсеналу країни до 300 боєголовок. Макрон заявив, що буде ініціювати міжнародний діалог для скорочення ядерного озброєння та закликав країни приєднатися до обговорення.

Також РБК-Україна писало, що США та Російська Федерація незабаром почнуть діалог з питань контролю над озброєннями. Радника президента США з національної безпеки Роберт О'Брайєн заявив, що цей діалог важливий не тільки для Америки та Росії, але й для всього світу.