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Франція скоротила ядерний арсенал до 300 боєголовок, - Макрон

Новини » Політика     07.02.2020 - 14:25
Франція скоротила ядерний арсенал до 300 боєголовок, - Макрон
Фото: Еммануель Макрон (president.gov.ua)

Франція залишилася єдиною ядерною країною в ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про скорочення ядерного арсеналу країни до 300 боєголовок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Макрона, він буде ініціювати міжнародний діалог для скорочення ядерного озброєння, а також закликав європейські країни розробити міжнародну програму контролю над озброєннями.

"Всі європейці повинні усвідомити, що відсутність правової бази вони можуть вже незабаром можуть зіткнутися на своїй власній території з новою гонкою звичайних видів озброєння і навіть ядерних озброєнь. Є ризик, що ще до 2021 року в світі почнеться в чистому вигляді наймасштабніше з 1960-х років суперництво у військовій сфері.

Він зазначив, що Франція вже скоротила ядерний арсенал до 300 боєголовок і це дає право Парижу "вимагати від інших ядерних держав конкретних кроків до глобального роззброєння".

Крім цього Макрон відзначив необхідність прийняття бюджету в розмірі близько 37 млрд євро для модернізації ядерного потенціалу Франції, так як після виходу Великобританії з Євросоюзу, Франція залишається єдиною ядерною країною в ЄС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки та Російська Федерація незабаром почнуть діалог з контролю над озброєннями. За словами радника президента США з національної безпеки Роберта Про'Брайєна, діалог важливий не тільки для Америки й Росії, але і для всього світу.

Також повідомлялося, що Північна Корея (КНДР) більше не готова дотримуватися виконання умов ядерної угоди про відмову у проведенні ядерних випробувань і запуску міжконтинентальних балістичних ракет.

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Новини України Франціяядерное оружиеЕммануель Макрон
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