Німеччина призупинила прийом авіарейсів з Росії

Влада Німеччини призупинила польоти російських авіакомпаній у повітряному просторі країни. Причиною цього рішення стала відмова Росавіації видати німецьким перевізникам дозвіл на виконання рейсів до Росії.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на Мінтранс Німеччини.

Відзначається, що Федеральне авіаційне управління Німеччини не видало дозволів на польоти, що виконуються російськими авіакомпаніями. Причиною цього рішення став принцип взаємності.

У міністерстві підкреслили, що російська сторона не видала дозволу на польоти в РФ німецьким перевізникам. Зокрема, авіакомпанія Lufthansa була змушена скасувати рейси до Москви і Санкт-Петербург.

У відомстві зазначили, що разом з посольством Німеччини в РФ знаходяться в тісному контакті з російською авіаційною владою. Дозволи на польоти російським перевізникам будуть видані тільки після того, як Lufthansa отримає аналогічні документи на Червень.