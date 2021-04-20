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Німеччина прийняла рішення на користь "Північного потоку-2", - Меркель

Автор: Ігор Литвиненко

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в Європі є суперечності щодо проекту "Північний потік-2". Незважаючи на те, що деякі країни виступають проти цього проекту, Німеччина підтримує будівництво "Північного потоку-2".

Про це Меркель заявила під час виступи на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

"Я знаю про суперечності у зв'язку з "Північним потоком - 2", знаю позицію багатьох країн-членів (ПАРЄ - ред.). Як ЄС ми знайшли спільну позицію шляхом зміни газової директиви для вирішення для цього трубопроводу. У всякому разі, хочу зазначити, що... газ "Північного потоку - 1" не гірше того, що йде транзитом через Україну чи газ, який надходить з Росії через Туреччину", - сказала Меркель.

Вона зазначила, що Німеччина "прийняла рішення про будівництво "Північного потоку - 2", це політична боротьба, яку багато хто бачать інакше".

Відзначимо, раніше голова Європейської народної партії Німеччини Манфред Вебер закликав зупинити газопровід "Північний потік-2" у разі загострення ситуації біля кордонів України.

Також РБК-Україна писало, що конгресмени США зажадали від президента Джо Байдена зупинити "Північний потік-2".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно назвав будівництво газопроводу "Північний потік-2" енергетичним ударом Росії. За його словами, це інформаційна і енергетична війна.

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Новини України Ангела МеркельПівнічний потік-2
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