Німеччина припинить видавати своїх громадян Британії після Brexit

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Скасування процедури екстрадиції відбудеться навіть якщо британія укладе угоду з Брюсселем

Німеччина попередила Велику Британію про припинення видачі своїх громадян після виходу Британії з складу Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Financial Times.

За даними газети, відповідне офіційне повідомлення Німеччина передала Єврокомісії минулого тижня. Питання екстрадиції прописане у Конституції Німеччини, де встановлені суворі обмеження. Згідно з законодавством, після Brexit Берлін буде відхиляти запити Лондона на арешт або видачу німців.

Відомо, що таку позицію Німеччина збереже навіть у випадку, якщо Британія вийде з ЄС, уклавши угоду з Брюсселем. Крім того, обмеження на екстрадицію будуть діяти навіть коли почнеться 21-місячний перехідний період.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей пообіцяла наступного тижня повернутися в Брюссель для того, щоб продовжити діалог з головою Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером умовами Brexit.

Відзначимо, що терміни виходу Великої Британії з Євросоюзу можуть бути продовжені до кінця червня 2019. Таке рішення може бути в разі, якщо Британія звернеться із запитом на продовження періоду дії статті 50 лісабонського договору.