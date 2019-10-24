Німеччина представила в НАТО план щодо Сирії

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауэр представила в НАТО план по створенню "безпечної зони" в Сирії. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з планом, Німеччина пропонує створити міжнародний контроль за територією "безпечної зони", який здійснювався з допомогою учасників Організації Об'єднаних Націй (ООН). За словами Крамп-Карренбауэр, Росія і Туреччина не можуть самостійно контролювати сирійсько-турецький кордон. Запропонований план Німеччини отримав підтримку з боку Туреччини і США.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не братиме участь у миротворчій кампанії в північно-східному регіоні Сирії, де створена "безпечна зона".

Також РБК-Україна повідомляло, що у Європарламенті закликали ввести санкції проти Туреччини через військової операції в Сирії. Депутати у прийнятій резолюції 24 жовтня попередили Анкару, що військова інтервенція на північному сході Сирії є серйозним порушенням міжнародного права, а також підриває стабільність і безпеку в регіоні.