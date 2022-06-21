Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
Фото: Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки (pixabay.com)
Уряд Німеччини оприлюднив повний список озброєння, яке буде надано Україні в рамках військової допомоги.
Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.
Так, Німеччина надасть Україні:
- 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000, включаючи адаптацію, навчання та запасні частини;
- 54 бронетранспортери M113 з озброєнням (системи з Данії, переобладнання фінансує Німеччина);
- 30 зенітних танків GEPARD, включаючи близько 6 тисяч зенітних боєприпасів;
- систему протиповітряної оборони IRIS-T;
- три реактивні системи залпового вогню MARS з боєприпасами.
Крім того, Берлін відправить Києву у вигляді військової допомоги:
- 10 тисяч артилерійських боєприпасів;
- 53 тисячі зенітних боєприпасів;
- 5,8 млн патронів для ручної вогнепальної зброї;
- 5 тисяч бойових шоломів;
- 100 тисяч аптечок першої допомоги;
- 8 мобільних наземних радарів і тепловізійних пристроїв;
- 8 розвідувальних безпілотників;
- 10 захищених автомобілів;
- 7 глушників;
- 8 електронні засоби захисту від безпілотників;
- 4 мобільних, дистанційно керованих і захищених пристроїв розмінування;
- 65 холодильників для медичного приладдя;
- 1 пункт дезактивації транспортних засобів;
- 100 автоинʼєкторів;
- 14 датчиків і глушилок для захисту від безпілотників;
- 10 безпілотних гармат;
- 32 розвідувальних безпілотники;
- радар артилерійського супроводу COBRA;
- 80 пікапів Toyota;
- 22 вантажівки.
У німецькому уряді підкреслили, що зне буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.