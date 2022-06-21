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Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння

Фото: Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Німеччини оприлюднив повний список озброєння, яке буде надано Україні в рамках військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.

Так, Німеччина надасть Україні:

  • 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000, включаючи адаптацію, навчання та запасні частини;
  • 54 бронетранспортери M113 з озброєнням (системи з Данії, переобладнання фінансує Німеччина);
  • 30 зенітних танків GEPARD, включаючи близько 6 тисяч зенітних боєприпасів;
  • систему протиповітряної оборони IRIS-T;
  • три реактивні системи залпового вогню MARS з боєприпасами.

Крім того, Берлін відправить Києву у вигляді військової допомоги:

  • 10 тисяч артилерійських боєприпасів;
  • 53 тисячі зенітних боєприпасів;
  • 5,8 млн патронів для ручної вогнепальної зброї;
  • 5 тисяч бойових шоломів;
  • 100 тисяч аптечок першої допомоги;
  • 8 мобільних наземних радарів і тепловізійних пристроїв;
  • 8 розвідувальних безпілотників;
  • 10 захищених автомобілів;
  • 7 глушників;
  • 8 електронні засоби захисту від безпілотників;
  • 4 мобільних, дистанційно керованих і захищених пристроїв розмінування;
  • 65 холодильників для медичного приладдя;
  • 1 пункт дезактивації транспортних засобів;
  • 100 автоинʼєкторів;
  • 14 датчиків і глушилок для захисту від безпілотників;
  • 10 безпілотних гармат;
  • 32 розвідувальних безпілотники;
  • радар артилерійського супроводу COBRA;
  • 80 пікапів Toyota;
  • 22 вантажівки.

У німецькому уряді підкреслили, що зне буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.

Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини пообіцяв Україні поставки важкого озброєння, але заявив, що про графіки передачі говорити зараз складно.

Додамо, раніше ЗМІ повідомляли, що німецький уряд блокує поставки бойових машин піхоти (БМП) "Мардер" Україні.

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