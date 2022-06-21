Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.

Так, Німеччина надасть Україні:

7 самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000, включаючи адаптацію, навчання та запасні частини;

54 бронетранспортери M113 з озброєнням (системи з Данії, переобладнання фінансує Німеччина);

30 зенітних танків GEPARD, включаючи близько 6 тисяч зенітних боєприпасів;

систему протиповітряної оборони IRIS-T;

три реактивні системи залпового вогню MARS з боєприпасами.

Крім того, Берлін відправить Києву у вигляді військової допомоги:

10 тисяч артилерійських боєприпасів;

53 тисячі зенітних боєприпасів;

5,8 млн патронів для ручної вогнепальної зброї;

5 тисяч бойових шоломів;

100 тисяч аптечок першої допомоги;

8 мобільних наземних радарів і тепловізійних пристроїв;

8 розвідувальних безпілотників;

10 захищених автомобілів;

7 глушників;

8 електронні засоби захисту від безпілотників;

4 мобільних, дистанційно керованих і захищених пристроїв розмінування;

65 холодильників для медичного приладдя;

1 пункт дезактивації транспортних засобів;

100 автоинʼєкторів;

14 датчиків і глушилок для захисту від безпілотників;

10 безпілотних гармат;

32 розвідувальних безпілотники;

радар артилерійського супроводу COBRA;

80 пікапів Toyota;

22 вантажівки.

У німецькому уряді підкреслили, що зне буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.