Німеччина пропонує Україні посилити покарання топ-корупціонерів

Фото: Анка Фельдгузен (РБК-Україна)

Врегулювання кризи з електронним декларуванням в Україні має статися якнайшвидше. Німеччина виступає за посилення кримінального покарання для посадовців.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє прес-служба ОП.

Вона зазначила, що питання декларування є дуже важливим.

"Я рада, що цей законопроект напевне вже скоро буде у Раді. У законопроекті було б добре зробити відмінність між декларуванням держслужбовців високого рівня й тих, хто не на таких високих посадах. Щоб покарання, навіть кримінальне покарання, було більше для тих, у кого високі посади", - сказала посол.

Раніше президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про відповідальність за брехню в електронних деклараціях.

Як писало РБК-Україна, в Національному агентстві по запобіганню корупції підкреслювали, що за умисне вказання недостовірних відомостей на більш ніж 1 млн гривень має передбачатися позбавлення волі.